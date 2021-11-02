Казань, 2 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Татарии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 1 ноября возобновил работу волонтерский штаб #МыВместе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства по делам молодежи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

Пожилым жителям Татарии, чтобы получить помощь волонтеров, необходимо позвонить по номеру 8 (800) 200-34-11 . Добровольцы оказывают помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, помощь в медорганизациях, в получении QR-кодов в МФЦ, психологическую поддержку.

С марта 2020 года в России акция #МЫВМЕСТЕ объединила 250 тыс. неравнодушных жителей и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением коронавируса. В Татарии к волонтерскому движению присоединились более 3 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Курганской области с 1 ноября возобновил работу волонтерский штаб #МыВместе для поддержки пожилых и маломобильных граждан, не прошедших вакцинацию, а также медицинских сотрудников.

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