В Челябинской области выявили ещё 531 носителя коронавируса
Челябинск, 2 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Челябинской области 1 ноября обнаружили 531 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Из них четыре школьника. С начала пандемии на Южном Урале зафиксировали уже 111 772 случая заражения.
Выздоровел 90 581 пациент. Больных COVID-19 насчитывается 15 573 человека. Скончались от ковида ещё 29 граждан.