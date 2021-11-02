Биробиджан, 2 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Количество новых заболевших в ЕАО продолжает увеличиваться: за два дня заразились 133 человека, погибли — семь. Руководство региона настаивает на более строгом соблюдении масочного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства автономии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Тенденции к снижению заболеваемости на сегодняшний день мы не видим, только к увеличению. Рост пневмоний — как ковидной, так и не ковидной этиологии. Ужесточены требования к соблюдению масочного режима. Теперь все хозяйствующие субъекты на территории области, которые оказывают услуги населению, вправе отказывать в обслуживании клиентам без масок. Это касается и предприятий торговли, и транспортных предприятий», — подчеркнул главный санитарный врач региона Павел Копылов.

Он напомнил о том, что в области введены дополнительные ограничительные меры, и призвал их соблюдать. Жители Еврейской автономии, которые не желают носить маски, ограничены в доступе в магазины, автобусы и публичные учреждения, подчеркнул руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с напряжённой ситуацией по COVID-19 в ЕАО ввели ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время, запрет на проведение массовых мероприятий и режим самоизоляции для жителей старше 60 лет. В регионе также продлили срок действия особых правил поведения в условиях режима повышенной готовности до 20 декабря включительно.