Кызыл, 2 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 003. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 70 новых носителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 70 заболевших мужчин — 36, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 14, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

В стационарах республики в настоящее время лечатся 473 ковид-пациента, в том числе 57 детей и 16 беременных женщин. В тяжелом состоянии находятся 94 больных, 26 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда, по данным на 2 ноября, составила около 74% из 640 коек. Амбулаторное лечение проходит ещё 481 пациент, из которых 130 детей и 59 граждан старше 65 лет.