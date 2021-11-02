Москва, 2 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Ингушетия получит дотацию из федерального центра в размере 1 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета на 2021 год, говорится в распоряжении правительства РФ.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Как уточняется в документе, Минфин РФ обязан проконтролировать расходование дотации, выделенной из резервного фонда правительства РФ по госпрограмме «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными муниципальными и финансами».

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Напомним, Ингушетия в ноябре 2020 года была признана первым в РФ субъектом-банкротом. Управление финансами региона было передано Минфину РФ. Доходы Ингушетии в бюджете региона, принятом на 2021 год, составляли более 31 млрд рублей, дефицит бюджета составлял свыше 115 млн рублей