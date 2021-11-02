Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 13:27 — ИА Регнум. В период дистанционного обучения особенно актуально стал вопрос самостоятельной подготовки к экзаменам. В связи с этим телеканал «Санкт-Петербург» запускает новый проект, который призван помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

В проект входит цикл лекций по различным предметам от лучших учителей города и необычный конкурс.

По условиям конкурса от ученика требуется записать короткое видео, где он простыми словами объясняет сложное правило или термин своему домашнему питомцу. Далее ученик снабжает ролик хэштегами #ёжикупонятно и #егэчеллендж и выкладывает в соцсеть. Также поступают его приятели и одноклассники.

Лучшие ролики появятся в постах телеканала. Будем следить за результатами такого креативного челленджа.