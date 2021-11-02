В Якутии продлят нерабочие дни, если количество привитых не достигнет плана
Якутск, 2 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Якутия продолжит жить в режиме строгих ограничений по COVID-19 до тех пор, пока не привьются 70% взрослых жителей региона. Об этом сообщила News.Ykt.ru 2 ноября главврач медцентра Якутска Римма Яковлева.
Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»
Читайте также: В Якутии ежедневно выявляют почти 300 новых случаев COVID-19
По словам вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной в республике торопиться с принятием такого решения не будут. Вопрос продления нерабочих дней обсудят в конце недели на основании аналитики по вакцинации и заболеваемости.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ежедневно выявляют почти 300 новых случаев COVID-19. Количество заболевших уже перешагнуло пиковые отметки прошлого года.