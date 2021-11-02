Якутск, 2 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Якутия продолжит жить в режиме строгих ограничений по COVID-19 до тех пор, пока не привьются 70% взрослых жителей региона. Об этом сообщила News.Ykt.ru 2 ноября главврач медцентра Якутска Римма Яковлева.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Нужно, чтобы вакцинация достигла 70% от плана по взрослому населению. Если достигнем этого темпа, то ограничения будут сниматься. В настоящее время план по вакцинации по республике выполнен на 55%, а по Якутску — на 62%. Пока не достигнем целевого показателя, нерабочие дни будут продлеваться. Решение по продлению нерабочих дней после 7 ноября примут в конце недели именно по итогам вакцинации», — сказала Римма Яковлева.

По словам вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной в республике торопиться с принятием такого решения не будут. Вопрос продления нерабочих дней обсудят в конце недели на основании аналитики по вакцинации и заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ежедневно выявляют почти 300 новых случаев COVID-19. Количество заболевших уже перешагнуло пиковые отметки прошлого года.