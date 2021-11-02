Элиста, 2 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Калмыкии выросло число желающих привиться от коронавируса, в связи с чем в республике откроют дополнительные пункты вакцинации. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков на встрече с главным врачом городской больницы №40 Санкт-Петербурга Сергеем Щербаком.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В Калмыкии за прошлую неделю число участников прививочной кампании выросло на 49%, за предшествующую неделю — на 37%. Работа новых пунктов вакцинации, в том числе мобильных, будет организована с учётом всех рекомендаций.

ИА REGNUM сообщало, что в Элисте ранее открыли дополнительные передвижные прививочные пункты.