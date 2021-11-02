Москва, 2 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В трёх столичных аэропортах утром 2 ноября отменили и задержали 142 авиарейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Onlinenigeria.com Туман

По данным на 8:55 во «Внуково» 31 рейс задержан, три отменено; в «Домодедово» 37 рейсов задержано, 15 отменено; в «Шереметьево» 42 рейса задержано, 14 отменено. Сервис уточняет, что оперативные данные о полётах предоставлены аэропортами.

Причиной массового сбоя в расписании является сильный туман — из-за него в Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.