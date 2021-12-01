Абакан, 2 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус

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Скончались пять женщин в возрасте от 75 до 84 лет, и двое мужчин 68 и 96 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике с начала года достигло 979.

В настоящее время в ковидных стационарах Хакасии лечатся 1626 пациентов, из которых 22 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 6451 человек. Кроме того, под медицинским наблюдением остаются почти 4,8 тыс. контактных лиц.