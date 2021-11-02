Великий Новгород, 2 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Продление режима нерабочих дней в Новгородской области на период с 8 по 12 ноября объясняется продолжающимся ростом заболеваемостью COVID-19 в регионе, в том числе среди граждан трудоспособного возраста. Об этом сообщил пресс-центр правительства Новгородской области, ставшей первым в РФ регионом, где принято такое решение.

A.Savin Здание правительства Новгородской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Напомним, о продлении нерабочих дней объявил 1 ноября губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Такие полномочия были предоставлены главам субъектов указом президента РФ. «Ситуация остаётся сложной. В связи с этим мы ещё продлеваем период нерабочих дней с сохранением заработной платы. В эту неделю будут ужесточены требования к работе организаций», — сказал губернатор.

Как сообщила главный государственный санитарный врач по Новгородской области Елена Никифорова, на предыдущей неделе было зарегистрировано 1778 заболевших COVID-19, что на 22% больше, чем неделей раньше. Высокий процент заразившихся фиксируется среди граждан в возрасте 30−39 лет и 50−64 года. Кроме того, превышены эпидемические пороги по острым респираторным заболеваниям, есть случаи гриппа.

На стационарном лечении от COVID-19 в Новгородской области находятся 1620 человек, на амбулаторном — 4765 пациентов. Свободно 16,3% коечного фонда, предназначенного для лечения ковида и пневмоний.