Кемерово, 2 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 ноября, медицинскую помощь получают 2084 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 581 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 64 236 случаев заражения коронавирусом, 60 684 человека выздоровели, 1468 пациентов скончались.