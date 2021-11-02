Джакарта, 2 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Солдаты военно-морских сил (ВМС) Индонезии и вооруженные силы США начали проводить совместные военные учения в Сурабае, сообщает Kompas.

AWG97 Солдаты вооруженных сил Индонезии

Совместные учения начались 1 ноября 2021 года и продлятся в течение следующих 11 дней.

Военные учения сосредоточены на полном спектре военно-морских возможностей и демонстрируют способность США и Индонезии обеспечить безопасность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 4 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac.