Самара, 2 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Еще более 370 инфекционных коек намерены развернуть в течение недели в Самарской области. Об этом 1 ноября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба.

Mos.ru В больнице

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Сообщается, что в регионе стабилизировалась ситуация по общему числу амбулаторных пациентов.

«Они обеспечиваются лекарствами согласно пяти схемам лечения. В «ковидный» госпитальный фонд планируется ввести еще 371 место за эту неделю, таким образом он составит более 8580 мест. Это более 40% всего госпитального фонда Самарской области», — приводит пресс-служба слова Беняна, который отметил, что среди пациентов, которые получают медпомощь в стационарах, свыше 19% находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а у 71% пациентов фиксируется состояние средней тяжести. При этом прядка 60% пациентов в госпиталях региона — кислородозависимы.

В связи с этим первый вице-губернатор Виктор Кудряшов поручил заранее прогнозировать сроки доставки кислорода в Самарскую область, чтобы при задержках можно было быстро заменить поставщика.

Отмечается, что в области организуют перевозку пациентов с COVID-19 для уменьшения нагрузки на бригады скорой помощи до 500 вызовов в день.

Сообщается, что 13 автотранспортных средств уже начали работать в Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске. По итогам заседания было решено для этих целей в ближайшее время закупить еще автомобили «Лада Ларгус».

«Оперативно готовьте заявку, я попрошу министерство финансов как можно быстрее ее рассмотреть, конечно, мы это сделаем», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области предложили расширить список учреждений, недоступных без QR-кода.