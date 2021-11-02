Проверка QR-кодов нагрянула в один из фитнес-центров Забайкалья
Чита, 2 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вход в общественные места возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании, проверили фитнес-клуб «Богилья». Подробности 2 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Проверку оцениваем на «хорошо». Предприниматели стараются выполнять противоэпидемические меры. Проверяются QR-коды на входе. Предельно допустимый минимум по вакцинации сотрудников есть», — отметил специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Антон Варфоломеев.
По его словам, в фитнес-клубе необходимо обновить разметку и пополнить запас средств защиты — маски, перчатки.
Как сообщало ИА REGNUM, темпы роста заболеваемости ковидной пневмонией среди забайкальцев замедлились, однако количество заболевших остается на высоком уровне.
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