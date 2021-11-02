Иркутск, 2 ноября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 2 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5549 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 123 200 человек (+491 за сутки). Госпитализированы 5036 (-1 за сутки). Выздоровели 107 192 пациента (+169 за сутки).

Ещё 490 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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