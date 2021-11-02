Киев, 2 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Период жёстких карантинных ограничений может продлиться до декабря в столице Украины городе Киеве. Такое заявление сделал 1 ноября мэр города Виталий Кличко в эфире украинского телеканала 24TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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Как уточнил глава города, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции город может пробыть в «красной» карантинной зоне ещё месяц, то есть до 1 декабря.

При этом Кличко пояснил, что многое зависит от эпидемиологической ситуации. В случае её улучшения город вернётся в «оранжевую» зону, но для этого необходимо, чтобы спад заболеваемости наблюдался как минимум в течение двух недель. Мэр Киева подчеркнул, что многое здесь зависит от жителей города и от соблюдения ими профилактических мер.

Кличко отметил, что на сегодняшний день тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости в городе не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине за сутки было выявлено почти 14 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией.