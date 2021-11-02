Чебоксары, 2 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Чувашии 5 ноября планируют собрать оперативный штаб для анализа ситуации с коронавирусом и принять решение о том, продлевать нерабочий период или продолжить жить «в нормальном режиме». Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в эфире телеканала «Россия 24».

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Оценивая эпидемическую ситуацию, руководитель республики подчеркнул, что она «достаточно сложная, напряжённая».

«Но последние три дня видим признаки стабилизации ситуации в Чувашской Республике», — заявил Олег Николаев.

Он пояснил, что снижается число госпитализируемых пациентов с коронавирусом и лечащихся амбулаторно. Глава Чувашии отметил, что «это позитивный сигнал для нас и очень важно его за эти [нерабочие] дни закрепить»:

«Для того, чтобы принять решение [о продлении или прекращении нерабочих дней], мы договорились, что 5 ноября соберёмся оперативным штабом, проанализируем текущую ситуацию и конкретно на местах».

Олег Николаев также добавил, что при принятии решения будут учитываться, «как минимум, четыре» показателя: количество выявляемых случаев заражения, число лечащихся в стационарах и амбулаторно, смертность от COVID-19:

«Если люди эти дни проживут сознательно, проявят ответственность, выполнят все меры предосторожности, мы однозначно закрепим эту ситуацию и сможем начать уже с 8 ноября жить если не в нормальном режиме, то хотя бы применяя все меры безопасности».