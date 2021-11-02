Якутск, 2 ноября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Резидент технопарка «Якутия» ООО «Сайберия» внедряет в медучреждениях республики искусственный интеллект, способный за 15 секунд определять степень поражения лёгких при коронавирусе по результатам компьютерной томографии. Этот технологический стартап вошел в число победителей конкурса «Лучшее ИТ-решение для здравоохранения 2021», сообщается в Instagram-аккаунте компании-разработчика.

John Voo Лёгкие

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Система автоматического выявления вирусной пневмонии уже работает в медучреждениях Якутска, Верхневилюйского и Хангаласского районов республики. Оборудование идентифицирует ковидную природу поражения лёгких с точностью около 96% и отличает его от других типов пневмоний. Анализ, для проведения которого врачу потребовалось бы более получаса, искусственный интеллект проводит за 15 секунд.

По словам предпринимателя Антона Ломакина, новая технология «Сайберии» поможет сберечь время врачей и тем самым сохранить сотни жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, во время вспышки COVID-19 резиденты технопарка «Якутия» оперативно отреагировали на внешние вызовы и продолжают помогают республике справиться с возникающими проблемами через поиск соответствующих ИТ-решений. В том числе разработана интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), обработавшая уже десятки тысяч снимков КТ.