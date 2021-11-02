Владивосток, 2 ноября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Ежесуточное число новых случаев коронавируса в Приморском крае приближается к 300, побит «рекорд». За сутки выявлены 296 приморцев, заболевших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона.

Министерство здравоохранения Турции Тест на COVID-19

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Предыдущий максимум был достигнут днём ранее, когда тесты подтвердили инфекцию у 286 человек. Чаще всего COVID-19 выявляют у работников сфер торговли и образования, госслужащих и офисных сотрудников. За неделю уровень заболеваемости коронавирусом в регионе вырос почти на 10%.

«В структуре заболеваемости, как и ранее, увеличивается количество больных с клиническими формами — это ОРВИ и пневмония. На долю таких больных приходится 92,4%, на бессимптомные формы — 7,6%. Болеют и дети, и взрослые. Рост заболеваемости для детей в возрасте от одного года до шести лет отмечен на уровне 41,9%. Среди взрослых рост заболеваемости дает в основном молодежь — 18−29 лет, рост в этой категории составил 33,18%», — отметила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, число коек для пациентов с COVID-19 в стационарах Приморского края увеличили с 2063 до 2423. Эти действия предприняты в условиях роста количества новых заболевших и достижения нового пика заражений.