Ульяновск, 2 ноября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд регистрируют снижение вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации, за 1 ноября в Ульяновской области предварительно подтверждено 564 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 21 меньше, чем было сутками ранее, когда было выявлено 585 случаев. Напомним, что двое суток назад заразились коронавирусом 605 жителей.

Продолжается вакцинация. По сведениям властей, прививку от COVID-19 сделали более 450 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинирование (то есть привились двумя компонентами) свыше 326,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 96 294 случая заражения коронавирусом, из них 85 016 человек выздоровели, 3053 жителя умерли.