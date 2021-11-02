Ульяновск, 2 ноября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 1 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 96 294 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки заболели 585 жителей. Напомним, что сутками ранее было выявлено 605 носителей инфекции.

Вылечились от COVID-19 в регионе 85 016 человек, из них за последние сутки победили болезнь 430 пациентов.

Умер ещё 21 пациент с коронавирусом. Таким образом, число скончавшихся в пандемию достигло 3053 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в период нерабочих дней в Ульяновской области многофункциональные центры будут оказывать услуги по предварительной записи. Для подтверждения учётных записей будут выведены дополнительные специалисты.