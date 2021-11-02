Москва, 2 ноября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 1 декабря 2021 года начнёт рассмотрение иска к одной из компаний дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс. Медиасервисы». В споре речь идёт о взыскании компенсации «за воспроизведение и доведение до всеобщего сведения музыкальных произведений, использование музыкального произведения с удаленной информацией о правообладателе», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Иск был подан еще в конце июня 2021 года. Дело слушает судья Титова. В качестве компенсации ООО «Издательство Джем» требует 60 тыс. рублей. Это далеко не первый иск к «Яндекс. Медиасервисы» с подобной формулировкой претензий. Только от издательства таковых за 2020−2021 годы было подано с десяток.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в июле 2018 года для розничной торговли в сети Интернет. Директор — Артем Савиновский, владельцы — две компании из Нидерландов (публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В» и «Яндекс Медиа Сервисы Б. В»). В свою очередь ООО «Яндекс. Медиасервисы» принадлежит 99,9% в ООО «Яндекс. Медиалаб».

Напомним, в структуре группы «Яндекс» десятки компаний, в том числе имеющие «прописку» в Нидерландах. Так, ООО «Яндекс» на 99,99% принадлежит офшорной фирме «Яндекс Н. В». Бенефициаром IT-гиганта называют миллиардера из списка Forbes, имеющего паспорт Мальты, Аркадия Воложа.

Сам «Яндекс» в 2021 году стал фигурантом громкого скандала, связанного с дискриминацией сторонних сервисов в поиске и доминирующим положением на рынке.

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