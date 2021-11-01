Вашингтон, 2 ноября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Укрепление «сдерживающего и оборонного» потенциала НАТО обсуждалось в ходе встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Эстонии Каи Каллас, 1 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Кроме того, участники переговоров затронули вопросы двусторонних отношений, международного налогообложения, климатических изменений, а также развития демократии и инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Джо Байден провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё и обсудил с ним ситуацию в сфере безопасности в Балтийском море, включая партнерство Хельсинки и НАТО.