Лагос, Нигерия, 2 ноября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Многоэтажное здание разрушилось в нигерийском городе Лагосе, сообщают экстренные службы республики.

Jordi Bernabeu Farrús Майдугури, Нигерия

Сообщается, что инцидент произошел в ходе строительства 21-этажного здания в районе Икойи. Причины обрушения строящегося здания пока неизвестны. В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция. Пока спасателям удалось обнаружить тела четырех погибших, еще четверых удалось спасти.

По предварительным данным, под обломками обрушившегося здания могут находиться до 50 человек. К спасательной операции уже привлекли военнослужащих.