Вашингтон, 1 ноября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Отправка третьего экипажа астронавтов на корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию отложена из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. Об этом сообщило 1 ноября американское космическое агентство NASA.

Official SpaceX Photos Пилотируемый космический корабль Dragon

Отмечается, что у одного из астронавтов возникли «незначительные проблемы со здоровьем». При этом в NASA не уточнили, о ком именно идёт речь.

Следующая попытка запуска назначена на субботу, 6 ноября.

Напомним, на борту космического корабля Crew Dragon на МКС должны отправиться американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Первоначально запуск планировалось осуществить 30 октября, однако он был перенесён на 1 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.