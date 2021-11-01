Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 2 ноября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик считает, что СБ ООН не примет отчет непризнанного ООН верховного представителя Кристиана Шмидта о ситуации в БиГ, так как этот документ крайне пристрастен. Об этом Додик заявил 1 ноября.

Medija centar Beograd Милорад Додик

По словам Додика, отчет Шмидта «написан в пользу бошняков, он напичкан выдумками, обвинениями и недосказанностью».

«Шмидт стал слугой бошнякского национализма, который ненавидит всех остальных. В БиГ нет верховного представителя. То, что Шмидт написал в отчете, полностью его дискредитирует», — процитировало агентство «Бета» слова Додика.

Напомним, что в начале ноября Кристиан Шмидт представит отчет о ситуации в БиГ в СБ ООН. Республика Сербская, Россия и Китай не признают Шмидта легитимным верховным представителем международного сообщества, так как его кандидатура не была утверждена СБ ООН.