Москва, 1 ноября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Телеведущая и Ольга Бузова решила объяснить поклонникам, что она не несёт ответственности за отмену спектакля с её участием. Артистка опубликовала серию постов на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 1 ноября.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

Бузова разместила скриншоты с указанием количества свободных мест на постановку «Чудесный грузин», начиная с 29 октября 2021 года. По словам певицы, за сутки все свободные билеты были выкуплены, однако спектакль всё равно отменили.

«Зачем руководство МХАТа пытается очернить моё имя мне неизвестно. Зачем господин Кехман… убирает самую кассовую постановку и самый обсуждаемый спектакль — остаётся загадкой», — негодует Бузова. «Когда меня бьют по одной щеке, вторую я подставлять не буду», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МХАТ отменил постановку «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, объяснив это «плохими продажами» билетов. Певица отреагировала на это заявление, отметив, что все билеты были распроданы. Однако руководство театра обвинило Бузову в несвоевременной рекламе спектакля, вследствие чего его отменили.