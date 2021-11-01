Лондон, , 22:45 — REGNUM Заблокировать финансирование проектов по созданию производств сжиженного природного газа (СПГ) на севере Мозамбика потребовала от британского правительства экологическая организация Friends of Earth, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на информационное агентство Lusa.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее обращение направлено представителями организации в Высокий суд Лондона.

«Мы считаем, что необходимо перейти на возобновляемые источники энергии. Вот куда Великобритания должна вложить свою поддержку и деньги, чтобы такие страны, как Мозамбик, отказались от газа и сразу перешли на возобновляемые источники энергии для достижения экологических целей», — заявил по этому поводу эко-активист Тони Босуорт.

Организация требует, чтобы британское правительство приняло меры в отношении агентства Export Finance (UKEF), которое намерено выделить до 1,15 млрд фунтов стерлингов на проект создания производства сжиженного природного газа (СПГ) на севере Мозамбика. Это британское агентство является одним из спонсоров проекта, возглавляемого французской компанией TotalEnergies.

Friends of Earth требует, чтобы Британия отказалась от инвестиций в газовые месторождения Мозмбика как на основании Парижских соглашений по климату, так и в свете проводящегося в Глазго саммита по климату COP26.

Сообщается, что слушания по этому делу в Высоком суде Лондона намечены на 7−9 декабря.

Напомним, в провинции Мозамбика Кабу-Делгаду открыто одно из крупнейших месторождений природного газа в Африке. Ряд международных компаний объявил о своей заинтересованности в осуществлении проектов по постройке мощностей по добыче и сжижению природного газа на этих месторождениях.

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