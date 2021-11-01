Лондон, 1 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Музыкально-стриминговый сервис Apple Music сообщил, что грядущий четвертый альбом Адель «30» стал самым продаваемым альбомом за все время действия платформы по предварительным добавлениям.

Скриншот с YouTube Певица Адель

После того, как в начале этого месяца Адель побила несколько рекордов на Spotify и Amazon Music своим последним синглом «Easy On Me», она побила еще несколько рекордов на Apple Music. Пресс-служба Apple Music сообщила в Twitter, что еще не вышедший альбом Адель в настоящее время является самым предварительно добавленным альбомом за всю историю Apple Music. Альбом также побил «рекорд Apple Music по количеству предварительных добавлений за один день в истории платформы».

https://twitter.com/AppleMusic/status/1454116154016997376

Ранее сама исполнительница описала альбом, как «моя поездка или смерть в самый бурный период моей жизни». «30» выйдет 19 ноября на лейблей Columbia Records.