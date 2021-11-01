Вулвергемптон, Великобритания, 1 ноября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. 1 ноября в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» в рамках заключительного матча 10-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ronnie Macdonald Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес

В последний раз «Вулверхэмптон» и «Эвертон» играли между собой 19 мая. Тот матч завершился минимальной победой «ирисок» со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после передачи Гильфи Сигурдссона.

На данный момент «Эвертон» с четырьмя победами и четырнадцатью очками идет на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав тринадцать очков, расположился двумя строчками ниже.

Прочие результаты 10-го тура:

«Лестер Сити» 0:2 «Арсенал»

«Бернли» 3:1 «Брентфорд»

«Ливерпуль» 2:2 «Брайтон»

«Манчестер Сити» 0:2 «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» 0:3 «Челси»

«Уотфорд» 0:1 «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» 0:3 «Манчестер Юнайтед»

«Норвич Сити» 1:2 «Лидс Юнайтед»

«Астон Вилла» 1:4 «Вест Хэм»