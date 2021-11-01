Бишкек, 1 ноября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Киргизии в 2021 году резко снизилась урожайность сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов республики.

Hans Пшеница

В ведомстве отмечают, что произошло это из-за очень жаркого лета и острого дефицита поливной воды, возникшего по причине периода маловодья.

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Сильнее всего из-за засухи пострадали посевы зерновых — в этом году урожай пшеницы сократился на 42,1%, а ячменя — на 48,7%.

Также аграрии собрали на 14,6% меньше бахчевых культур и на 5% меньше картофеля. В то же время урожайность овощных культур снизилась лишь на 1,6%.

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