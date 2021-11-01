Скопье, 1 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Глава крупнейшей албанской партии в Северной Македонии «Демократический союз за интеграцию» Али Ахмети в телефонном разговоре с премьер-министром и главой Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зораном Заевым заявил о несогласии с решением последнего подать в отставку. Об этом политик рассказал 1 ноября в интервью македонскому телеканалу TV21.

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Ахмети подчеркнул, что местные выборы не так значительны, как парламентские, на которых правящая партия год назад, хоть и со скрипом, но одержала победу. Решение Заева Ахмети назвал неразумным и поспешным. Ранее заместитель премьер-министра Северной Македонии из рядов «Демократического союза за интеграцию» Артан Груби заявил, что все партнеры СДСМ по правящей коалиции — против отставки Заева.

Напомним, о решении уйти в отставку Зоран Заев объявил вечером 31 октября после того, как его партия проиграла в большинстве муниципалитетов в двух турах местных выборов.