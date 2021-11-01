Астрахань, 1 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Астраханской области к 1 ноября первым компонентом вакцинированы от коронавирусной инфекции 369 тыс. 390 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Mos.ru Вакцинация

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Оба этапа иммунизации прошли 311 тыс. 73 человека.

За период прививочной кампании в регион поступило 361 тыс. 662 дозы вакцины «Спутник V», 14 тыс. 710 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 3 тыс. 170 доз вакцины «КовиВак», а также 59 тыс. 780 доз «Спутника Лайт».