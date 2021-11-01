Владимир, 1 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области в декабре планируется начать строительство инфекционного госпиталя для больных коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, который 30 октября посетил Владимирскую область, одобрил планы по строительству и обсудил его с врио губернатора Александром Авдеевым.

«Этот проект мы будем реализовывать путём совместного финансирования из федерального и областного бюджетов. Мы понимаем необходимую ёмкость учреждения, его стоимость. Наши специалисты в ближайшие дни выедут в один из регионов для изучения уже построенного ковидного госпиталя. Сроки возведения такого госпиталя составят порядка 6 месяцев, а ориентировочная стоимость проекта — от 2,5 до 3 млрд рублей. Планируем выйти на этап строительства уже в декабре этого года. Инфекционный госпиталь позволит разгрузить имеющиеся мощности медицинских учреждений и снять нагрузку на персонал в два раза», — рассказал Александр Авдеев.