Бишкек, 1 ноября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Киргизии вновь бастуют водители маршруток — на сей раз митинг устроили сотрудники транспортной компании, работающие в городе Кара-Балте, передают местные СМИ сегодня, 1 ноября.

Jasmine Halki Бишкек

Поводом для забастовки стало недовольство действующими в городе тарифами на проезд. Митингующие требуют от чиновников мэрии и депутатов горсовета поднять расценки с 7 до 10 сомов (с 6 до 8,5 рубля) для пенсионеров и школьников, а для остальных пассажиров — с 13 до 15 сомов (с 11 до 12,5 рубля).

Сейчас представители муниципалитета Кара-Балты пытаются договориться с водителями маршрутных такси о возобновлении их выхода на линию.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 ноября 2021 года выросли тарифы на проезд в общественном транспорте и маршрутках в столице Киргизии.

Теперь пассажирам троллейбусов и автобусов с объемом двигателя свыше 3 литров придётся платить по 11 сомов (9 рублей), а в маршрутных такси и автобусах с объемом двигателя менее 3 литров — 15 сомов (12,5 рубля).

Столичные пенсионеры могут ездить бесплатно в автобусах и троллейбусах, а в маршрутных такси в период с 8:00 до 21:00 для них действует льготный тариф — теперь они будут платить по 8 сомов (6,5 рубля) за поездку.