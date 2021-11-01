Рим, 1 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Лидеры стран G20 по итогам саммита в Риме одобрили реформу глобальной налоговой системы, которая предусматривает введение единой минимальной ставки налога на прибыль для транснациональных коорпораций. С соответствующим предложением выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР).

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Согласно новыми правилами, которые предлагается ввести в действие по всему миру с 2023 года, минимальная ставка корпоративного налога для компаний с выручкой более 750 млн евро в год будет составлять 15%. Ожидается, что это обеспечит дополнительные глобальные налоговые сборы на сумму порядка $150 млрд ежегодно.

В итоговой декларации саммита данное решение названо «историческим достижением, которое позволит установить более стабильную и справедливую международную налоговую систему».

Помимо этого, реформа предусматривает перераспределение прав на налогообложение крупнейших транснациональных компаний. Предполагается, что государства смогут облагать налогом ту деятельность корпораций, которая осуществляется на их территории, даже если компания не представлена в стране физически.

По оценкам ОЭСР, реализация этой части реформы приведёт к перераспределению прав на налогообложение прибылей около сотни крупнейших транснациональных компаний на сумму более $125 млрд ежегодно.