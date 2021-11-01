Владимир, 1 ноября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Во Владимирской области возобновлена работа регионального и муниципальных добровольческих штабов в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Волонтёры будут оказывать адресную помощь гражданам старше 60 лет на самоизоляции, покупать для них продовольствие и медикаменты, а также информировать о проведении вакцинации.

Возобновлена работа общероссийской горячей линии. Заявки, поступившие в единый кол-центр, перенаправляются в областной штаб, а затем доводятся до муниципальных добровольческих штабов.

Также Владимирская область 2 ноября присоединится ко всероссийской акции «Маленькие радости для врачей». В рамках проекта каждый желающий может принести гостинцы для врачей во Владимирскую городскую больницу № 2, Владимирскую областную станцию переливания крови, Областную клиническую больницу и Владимирскую городскую клиническую больницу № 5.