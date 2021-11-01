Лондон, 1 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. 1 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что в ближайшее время лондонский «Тоттенхэм» объявит о назначении Антонио Конте на пост главного тренера основной команды. Итальянский тренер по двухлетнему соглашению со «шпорами» будет получать 15 миллионов евро в год.

(сс) Nazionale Calcio Антонио Конте

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту был отправлен в отставку спустя четыре месяца после назначения.

На данный момент лондонский «Тоттенхэм», набрав пятнадцать очков после девяти туров Английской Премьер-лиги 2021/22, идет на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. В минувшие выходные «шпоры» потерпели разгромное домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.