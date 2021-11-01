Вашингтон, 1 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден заявил, что изменение климата является угрозой самому существованию человечества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Об этом он сказал 1 ноября выступая на климатической конференции СОР26 в Глазго.

«Это вызов самой нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления цена бездействия возрастает», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября и посвящена климатической повестке. По заявлению председательствующей на саммите британской стороны, целью мероприятия является поддержание предельного уровня повышения температуры на планете на 1,5 градуса по шкале Цельсия, а также активизация финансирования «зеленого» энергетического перехода и подготовки к последствиям климатических изменений.