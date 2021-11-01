Рустави, Грузия, 1 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Оппозиционный депутат, председатель партии «Закон и справедилость» Тако Чарквиани утверждает, что находящийся в тюрьме бывший президент Михаил Саакашвили существенно потерял в весе, сообщает 1 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Цитата из м/ф «Вини-Пух идёт в гости». Реж. Фёдор Хитрук. 1971. СССР «Кажется, я уже начал худеть!»

Чарквиани сегодня провела встречу в тюрьме с Саакашвили. Она сказала, что он продолжает сохранять трезвое сознание, однако производит впечатление человека сильно потерявшего в весе. Чарквиани во время свидания уговаривала Саакашвили прекратить голодовку, но он не отреагировал на её предложение.

Напомним, что арестованный 1 октября Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку протеста.