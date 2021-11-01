Севастополь, 1 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Работа блокпостов на въездах в Севастополь прекращается, об этом на заседании правительства региона 1 ноября заявил губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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Глава Севастополя отметил, что «к сегодняшнему дню количеству иногородних почти свелось к нулю».

"Три дня работы блокпостов дали эффект, который был необходим — это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам. Поэтому работу блокпостов сегодня завершить», — цитирует Развожаева РИА 82.

Глава региона также поблагодарил севастопольцев, отнесшихся с пониманием к введению ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, семь блокпостов на въездах в Севастополь начали работать с 30 октября и по плану должны были действовать до 7 ноября — все нерабочие дни. Въехать в город или покинуть его можно было только с подтверждением вакцинации от коронавируса либо с документом о перенесенном заболевании. Пункт пропуска действовал также на железнодорожном вокзале, приезжих без QR-кодов обязывали приобрести обратные билеты. Так, 31 октября на блокпостах развернули 124 машины, 30 октября — 207 машин.