Калуга, 1 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Калужской области вакцинация от COVID-19 иностранных граждан, прибывающих в регион, налажена в Многофункциональном миграционном центре. Вакцинация мигрантов началась с 1 ноября в местном мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По данным министра здравоохранения региона Константина Пахоменко, за прошедшую неделю первым компонентом вакцины против COVID-19 привилось более 45 тысяч жителей Калужской области. В область поступило 451 тыс. 402 комплекта вакцин против COVID-19, в ближайшие дни ожидается поставка еще 56 400 комплектов. В 47 стационарных и 17 мобильных пунктах вакцина имеется в достаточном количестве. Всего привиты 386 тысяч 610 человек (59,7% от плана).

В лидерах по вакцинации (более 60% населения привиты) — Барятинский, Боровский, Думиничский, Жуковский, Медынский, Перемышльский, Спас-Деменский районы. Отстают Жиздринский, Людиновский, Малоярославецкий, Хвастовичский районы, Калуга и Обнинск. Менее 49% привито в Дзержинском, Износковском, Кировском, Мещовском, Ульяновском районах.

В Обнинске из-за низких темпов вакцинации организована работа передвижных мобильных пунктов в районе Центра реабилитации и в торговых центрах «Экобазар» и «Атлас».