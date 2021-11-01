Великий Новгород, 1 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Новгородская область первой среди российских регионов продлит режим нерабочих дней, объявленный из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщил 1 ноября губернатор области Андрей Никитин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

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«Мы продлим ещё на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы», — сказал он в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Никитин также сообщил, что на период с 8 по 14 ноября в регионе ужесточат требования к работе различных организаций. В частности, будут закрыты кафе, магазины, другие торговые точки и заведения региона, не работающих по системе QR-кодов.

Напомним, нерабочие дни на период с 30 октября по 7 ноября были объявлены в России указом президента Владимира Путин. При этом глава государства оставил за властями субъектов Федерации право продлевать режим нерабочих дней в зависимости от ситуации с COVID-19 в конкретном регионе.