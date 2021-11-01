Петрозаводск, 1 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусом заразились чуть более 75 тыс. жителей. Об этом 1 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки в регионе было выявлено 297 новых случаев заражения, что на два случая меньше, чем днем ранее.

Cap.ru В одном из ковидных стационаров

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Так, по данным на 1 ноября в Республике Карелия с начала пандемии зарегистрированы 75 098 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 8668 детей. За прошедшие сутки выявлены 297 инфицированных (46 — дети), из них 295 человек не были привиты (99,3%).

В ковидных стационарах республики получает лечение 921 пациент, в состоянии средней тяжести — 850 человек, в тяжёлом состоянии — 65 человек, и все они непривитые. Врачи борются за жизнь шести крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии в Карелии 70 732 человека, за последние сутки выписан 291 пациент. За сутки зарегистрировано три умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в республике унесла жизни 985 человек.