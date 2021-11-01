София, , 17:30 — REGNUM В ходе проверки частного микроавтобуса на КПП «Капитан Андреево» в районе границы с Турцией болгарские таможенники обнаружили тайник с золотыми и серебряными изделиями на общую сумму в 226,9 тысяч левов ($140 тыс.).

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

Об этом 1 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

По официальным данным, указанное транспортное средство с турецкой регистрацией направлялось из Стамбула в Северную Македонию через территорию Болгарии. Украшения были спрятаны под обшивкой салона и в отсеке для запчастей автомобиля. В зоне таможенного контроля водитель и пассажиры сообщили о том, что у них нет предметов для специального декларирования. Экспертиза показала, что в упаковках содержится 2730 граммов изделий из 14-каратного золота 585-й пробы и 1417 граммов серебра 925-й пробы.

Партия контрабандного товара изъята, начато досудебное расследование. О его ходе таможенная прокуратура Болгарии намерена регулярно информировать турецких коллег.

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