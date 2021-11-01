Рига, , 17:15 — REGNUM Суд Латвии арестовал мужчину, который в комендантский час 30 октября взорвал свой автомобиль и ранил двух полицейских, сообщило местное агентство LETA.

Взрыв автомобиля Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция

Это самое резонансное событие в общественной жизни Латвии последнего времени, напоминают местные СМИ. Примерно в час ночи в субботу, 30 октября нынешнего года, в Галгаускской волости Гулбенского края (северная Латвия) сотрудники полиции заметили автомобиль марки Volkswagen.

Полицейские остановили автомобиль, чтобы выяснить причины, по которым человек находился за пределами своего места жительства во время комендантского часа. Когда полиция подошла к машине для проверки документов, водитель приоткрыл окно и показал свои документы. Полиция хотела подробнее узнать причины, по которым мужчина находится за пределами своего места жительства, но он отказался сотрудничать.

В тот момент сотрудники полиции почувствовали запах газа. Водитель щелкнул зажигалкой, и произошел взрыв находившегося в машине газового баллона.

В результате сильного взрыва оба сотрудника полиции были отброшены от машины. Однако мужчина смог воспользоваться ситуацией, уселся в полицейский автомобиль и попытался сбежать.

Когда один из полицейских пытался остановить нарушителя, тот напал на сотрудника полиции и отбирал служебное оружие. Мужчину удалось задержать, вызвав на помощь ближайший экипаж полиции.

Подходивший к машине полицейский получил более серьезные травмы в результате взрыва и был доставлен в медицинское учреждение Риги. Физические травмы, полученные другим сотрудником, были менее серьезными, задержанный в медицинской помощи не нуждался.

Мотивы действий мужчины до сих пор выясняются, однако он заявил, что поступил так из-за ситуации с Covid-19 и вакцинацией.