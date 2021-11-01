Депутат ГД: государственная задача — помогать тем, кто помогает
Воронеж, 1 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум.
Меры поддержки волонтеров, работающих в рамках проекта «МыВместе» обсудили сегодня в Воронежской области. Встреча с общественными, политическими и добровольческими молодежными организациями прошла на площадке общественной приемной партии «Единая Россия». Дискуссия была организована с целью понять, какие механизмы сопровождения или административная помощь добровольцам необходимы в первую очередь.
Предложение поддержали депутаты Государственной Думы, заместители руководителя фракции «Единой России» в ГД Игорь Кастюкевич и Евгений Ревенко.
«Единая Россия» мобилизует все силы, волонтеров, которые находятся в орбите партии. Это достаточно большое количество людей. По прошлой волне это порядка 100 тысяч человек, думаю сейчас будет не меньше. Друзья, говорю Вам большое спасибо за Вашу помощь и то, что Вы делаете. Сейчас, к сожалению, Воронежская область и Воронеж лидируют по стране по уровню заболеваемости. Эту волну необходимо сбить. Поэтому мы с Игорем Кастюкевичем вдвоем приехали и сегодня попросили Вас собраться. Я надеюсь, что темпы вакцинации в регионе будут возрастать и призываю всех, кто еще не сделал прививки, обязательно вакцинироваться», — подчеркнул Евгений Ревенко.
По словам первого заместителя руководителя комитета по молодежной политике ГД, заместителя руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, задача номер один сейчас для депутатов и чиновников всех уровней — всесторонняя и оперативная помощь добровольцам. Так, в Воронеже уже розданы первые бесплатные проездные билеты на общественный транспорт для волонтеров, Такое решение было принято совместно с мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Вопрос с горячими обедами тоже необходимо решить в самое ближайшее время, отметил депутат.
Во встрече приняли участие более десятка организаций, в числе которых Ресурсный центр поддержки молодежи, Областной молодежный центр, Волонтерский корпус 36, Волонтеры Победы, Волонтеры-медики, «Молодежка ОНФ».