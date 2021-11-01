Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом, заявил 1 ноября президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тыс. заболевших! Такого никогда не было!» — сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи.

По словам российского лидера, в настоящее время разрабатываются препараты для лечения от COVID-19.