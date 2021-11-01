Казань, 1 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В столице Татарии со 2 ноября заработает еще один пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции с режимом работы 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Круглосуточный пункт вакцинации расположится в мобильном комплексе на территории клинической больницы №7 в Казани. При прохождении вакцинации здесь сначала направят в регистратуру, затем к терапевту и только потом пригласят в процедурный кабинет. В минздраве РТ отмечают, что потоки пациентов пересекаться не будут. Предварительная запись на вакцинацию не требуется. Рядом с комплексом предусмотрена зона ожидания, для этого резвернут теплую палатку.

По состоянию на 1 ноября, в Татарии всего от COVID-19 вакцинированы 1 млн 578 тыс. 713 человек, в том числе за сутки — 22 102 жителя. Вторую прививку получили 1 млн 39 тыс. 28 человек.

ИА REGNUM напоминает, первым на круглосуточный режим работы с 14 октября перешел пункт вакцинации в ТЦ «Мега» города Казани.

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